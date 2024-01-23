Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) görevinden ayrıldığını ve Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

Astrofizikçi Umut Yıldız, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, NASA'daki görevinden ayrıldığını duyurdu. Paylaşımında "Bir gün NASA’dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş" diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum.



Artık bu deneyimlerimi Türkiye’de değerlendirmek ve Türkiye’nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA’dan ayrılıyorum. Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum.

Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara…"

Bakan Kacır: "Hoş geldiniz"

Sosyal medya hesabından Umut Yıldız'ın paylaşımına yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Hoş geldiniz" dedi.