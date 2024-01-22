BIST 8.047
DOLAR 30,25
EURO 32,96
ALTIN 1.967,34
YEREL

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti

İSTANBUL Esenyurt'ta bir şahıs, önüne geleni bıçakladı. Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan tarafından bacağından yaralanan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı." diye konuştu. Saldırganın bir kişiyi bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı.  İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Film gibi operasyon! "MV Sicilia" isimli yük gemisinin 7 mürettebatı kurtarıldı!
Film gibi operasyon! "MV Sicilia" isimli yük gemisinin 7 mürettebatı kurtarıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü
Havalimanı polisi alarma geçti! Çocuğun çantası silah dolu!
Havalimanı polisi alarma geçti! Çocuğun çantası silah dolu!
En zorlu arazilerde dondurucu soğukta görevdeler MSB paylaştı
En zorlu arazilerde dondurucu soğukta görevdeler MSB paylaştı
Talha Uğurluel'den Ayasofya isyanı! Bir Yunan böyle derse ne diyeceğiz?
Talha Uğurluel'den Ayasofya isyanı! Bir Yunan böyle derse ne diyeceğiz?
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
 İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Vapurdan denize düşen adamı sahilde midye satan genç kurtardı
 İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Vapurdan denize düşen adamı sahilde midye satan genç kurtardı
İzmir'de hiç tanımadığı adama 'sen kafirsin' dedi, ardından göğsünden bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de hiç tanımadığı adama 'sen kafirsin' dedi, ardından göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Camide rezalet görüntü! Başkan adayı Kur'an-ı Kerim'i önce öptü sonra ayağıyla üstüne bastı
Camide rezalet görüntü! Başkan adayı Kur'an-ı Kerim'i önce öptü sonra ayağıyla üstüne bastı
Gazeteci Sevan Nişanyan'dan ezana dil uzattı!
Gazeteci Sevan Nişanyan'dan ezana dil uzattı!
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay: Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay: Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim
MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı
MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı