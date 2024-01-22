Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti

İSTANBUL Esenyurt'ta bir şahıs, önüne geleni bıçakladı. Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan tarafından bacağından yaralanan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı." diye konuştu. Saldırganın bir kişiyi bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.