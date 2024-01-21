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Gazeteci Sevan Nişanyan'dan ezana dil uzattı!

Muhalif duruşuyla tanınan gazeteci Sevan Nişanyan, ezanı hedef alan çirkin sözler sarf etti. Dini ve ezanı hedef alarak ifadeler kullanan Nişanyan, hoparlörle okunan ezanları 'taciz' olarak nitelendirerek, "Türkiye'de yaşamanın en korkunç boyutlarından birisidir bu, bangır bangır bağıran, hayvan gibi bağıran ezancılar" şeklinde aşağılayıcı ifadelerle konuştu.

Muhalif kimliğiyle bilinen ve geçmişinde de din karşıtlığı söylemleri bulunan gazeteci Sevan Nişanyan bu kez de ezanı hedef aldı.

'İğrenç bir saldırı' olarak tanımladığı hoparlörle okunan ezanları 'tecavüz', 'taciz' gibi iğrenç benzetmelerle hedef alan Nişanyan, "İnsanların mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı" sözleriyle de hezeyanlar savurdu.

Okunan ezanları "Türkiye'de yaşamanın en korkunç boyutu olarak" nitelendiren Sevan Nişanyan, duyduğu rahatsızlığı "bangır bangır bağıran, hayvan gibi bağıran ezancılar" ifadeleriyle sürdürerek alçakça söylemlerle dine kin kustu.

Öte yandan, 2013 yılında kişisel bloğunda yazdığı bir yazıda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kamu davası açılan Sevan Nişanyan'a 13 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

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