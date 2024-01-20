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Ali Koç'un garsonla diyaloğu olay oldu! Sosyal medyadan Fenerbahçe Başkanı'na tepki geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikte garsonla girdiği diyalog sosyal medyayı salladı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Koç'un gece servis yapan garson ile diyaloğu dikkat çekti.

Ali Koç, önünde duran ve elinde kokteyl tepsisi olan garsona seslenerek, "Ne var bunun içinde?" diye sordu.

Garsonun Koç'un dediğini anlamayarak "Ne" demesi sonrası, "Seninle iddiaya giriyorum. Yüzde 99 bunun içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ali Koç'un tavrına tepki gösterdi. 

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