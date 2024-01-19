Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii’nde Kur'an okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Süleymaniye Camisi'nde Kur'an okudu. O anlar cemaatin cep telefonu kamerası tarafından böyle kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi” programına katıldı.
Süleymaniye Camii'nde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an-ı Kerim okudu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.