BIST 8.075
DOLAR 30,15
EURO 32,92
ALTIN 1.951,57
YEREL

Narkogüç-44 operasyonlarında 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 163 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli'de Narkogüç-44 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"
Öte yandan Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmet Hakan, Hacı Yakışıklı için fetvayı verdi: 'Küçümsemek de dudak bükmek de sonsuz caiz'
Ahmet Hakan, Hacı Yakışıklı için fetvayı verdi: 'Küçümsemek de dudak bükmek de sonsuz caiz'
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü... O anlar kamerada
Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü... O anlar kamerada
Ümraniye'de bitişik haldeki iki bina çöktü! O anlar kamerada
Ümraniye'de bitişik haldeki iki bina çöktü! O anlar kamerada
TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı
TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı
Hatayspor'a skandal sözler! 'Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi'
Hatayspor'a skandal sözler! 'Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
İstanbul'da park halindeki araç alev alev yandı!
İstanbul'da park halindeki araç alev alev yandı!
Murat Kurum Galatasaray'da! Dursun Özbek 'İstanbul için büyük bir şans' dedi
Murat Kurum Galatasaray'da! Dursun Özbek 'İstanbul için büyük bir şans' dedi
İstanbul'da trafikte iki sürücünün 'erkek misin?' kavgası kamerada
İstanbul'da trafikte iki sürücünün 'erkek misin?' kavgası kamerada
Tesla Uludağ'da eksi 5 derecede dondu, Renault kurtardı
Tesla Uludağ'da eksi 5 derecede dondu, Renault kurtardı
3 kadın 3 bin dolar çaldı, müdahale edince soyunup kaçtı!
3 kadın 3 bin dolar çaldı, müdahale edince soyunup kaçtı!