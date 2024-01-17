3 kadın 3 bin dolar çaldı, müdahale edince soyunup kaçtı!

İSTANBUL Zeytinburnu'nda girdikleri tekstil mağazasında içinde 3 bin dolar bulunan çantayı çalan kadınlar, kendilerini fark eden esnafın müdahalesini önlemek için üzerindeki elbiseleri çıkararak kaçtı.

Seyit Nizam Mahallesi'ndeki bir tekstil mağazasına gelen 3 kadından biri, içinde 3 bin dolar nakit para, 2 otomobil anahtarı ve bir ev anahtarının bulunduğu çantayı çaldı.

Mağaza çalışanının kendisini fark etmesi üzerine dükkandan çıkan kadın, diğer esnafın da kendisine müdahalesini önlemek için üzerindeki elbiseleri çıkardı.

Bu şekilde iş yerinden çıkan kadınların üzerlerini çıkardıktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İş yeri sahibi Selahattin Aydın'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar müdahale edememiş"

Gazetecilere açıklama yapan Aydın, mağdur olduklarını belirterek, "Ben diğer dükkandaydım, elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele de etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikayetçi biraz. Kimi suçlayacağımız da bilmiyorum." diye konuştu.