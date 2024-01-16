Fırtına adamı uçurdu son anda ağaca tutanarak kurtuldu

Ordu’nun Akkuş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kişi kaldırımda sürüklenerek ağaca tutunarak durabildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarıların ardından Ordu’da ve bir çok bölgede kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. İl merkezinde etkili olan fırtına bir çok ilçede de vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Ordu’nun yüksek ilçelerinden biri olan Akkuş'ta saatte 45 kilometre hıza ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kaldırımda yürüyen bir kişi ise aşırı rüzgara kapılarak, sürüklenmesinin ardından bir ağaca tutunarak zor durabildi. Yaşanan fırtınada ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan vatandaş, rüzgarın etkisini azaltmasıyla yeniden yürümeye devan etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Öte yandan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.