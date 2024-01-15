İmamoğlu'ndan AK Parti'ye bozuk otobüs kumpası suçlaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin, İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığını iddia etti, "pat diye patladınız." dedi. İmamoğlu, ayrıca çekim ekibine İstanbul Valiliği'nin il genelinde çekim izni verdiğini savundu.

Yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen İstanbul'da tansiyon yükseliyor.

İmamoğlu ile AK Parti arasında şimdi de bozuk otobüs kumpası tartışması yaşanıyor.

Sosyal medyada "İBB Haber" hesabından yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı açıklandı.

Yaşanan bu olay ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bekardere Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

İmamoğlu, İBB'ye bozuk otobüs kumpası kuran çekim ekibine İstanbul Valiliği'nin il genelinde çekim izni verdiğini savundu.

"Hukuki haklarımızı aramaya devam edeceğiz"

İmamoğlu, İBB'ye bozuk otobüs kumpası kuran çekim ekibine İstanbul Valiliği'nin il genelinde çekim izni verdiğini açıkladı. İmamoğlu, konuya ilişkin törende şunları söyledi:

"İETT ile ilgili araç arızalı kumpası nasıl onları çukura soktu? Bakın bu olay onları o çukurdan çıkarmayacak. Çok çukurları var onları. Aramaya kalksak 5 yıl yetmez. Kavacık Alman Üniversitesi hattında çalışması gereken özel halk otobüsü için İETT'ye araç arızalı bilgisi veriliyor ve İETT bu aracı Eyüp Sultan'da buluyor. 15 bin lira resmi ödeme yapıyorlar araca. Reklam filmi çekmek için. Ne için Ekrem İmamoğlu'nu küçük düşürecekler akılları sıra. Sahte bir reklam filmi çekecekler. Görüntüleri gördünüz, konuşmaları duydunuz. Yapan belli yaptıran belli. Parti ismiyle bunu yapıyorlar.

"Çekim için valilikten izin alınmış"

Arkada otobüsü itecek adamlar hazırlanmış. Duman efektleri. Arkadaşlarım dört dörtlük hazırlık yapılmış diyor. Çekim ekibi aynı zamanda resmi izinli. Hem de İstanbul genelinde çekim için valilikten izin alınmış. Geniş yetki verilmiş. Öyle kolay kolay da geniş yetki verilmez. Tabi adres belli olunca boyunlar kıldan ince oluyor.

Ama sizin bir hesabınız varsa, yaradanın da bir hesabı vardır. Patladınız. Pat diye patladınız. Zaten sizin işiniz bu kadar, pat. Bu kadar alçaldınız. Aile terbiyem gereği bu tür durumlarda hep söylüyorum; Allah sizi ıslah etsin. Allah sizin bu kötü emellerinizden milleti korusun. Sizi Allah'a havale ediyorum. Hukuki haklarımızı aramaya devam edeceğiz."