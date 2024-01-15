BIST 8.050
DOLAR 30,10
EURO 33,02
ALTIN 1.988,76
GÜNCEL

İstanbul'da yangın faciası! 3 kişi öldü biri ağır 2 kişi de yaralandı!

İSTANBUL Sultanbeyli'de çelik yapı üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul güne yangın faciası haberiyle başladı. İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 işçinin cansız bedeni bulundu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
"Mercek-9" operasyonunda 1668 silah ele geçirildi
"Mercek-9" operasyonunda 1668 silah ele geçirildi
Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 170 şüpheli tespit edildi
Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 170 şüpheli tespit edildi
Fulya Öztürk'ten 'Bir tim araziye çıktı' savunması! "Neyin 'ifşa'ya gireceğini bile bilmiyorsunuz"
Fulya Öztürk'ten 'Bir tim araziye çıktı' savunması! "Neyin 'ifşa'ya gireceğini bile bilmiyorsunuz"
Şamil Tayyar'dan davul zurna çaldıran Behzat Ç.'ye siyaset tüyoları! Gerçek hayat filmlere benzemez
Şamil Tayyar'dan davul zurna çaldıran Behzat Ç.'ye siyaset tüyoları! Gerçek hayat filmlere benzemez
Şehidin babası: "Koçum, sen benim babamdın babam"
Şehidin babası: "Koçum, sen benim babamdın babam"
Sopalı kadın ev sahibi, kiracısına "Evimden çıkacaksın" diyerek saldırdı
Sopalı kadın ev sahibi, kiracısına "Evimden çıkacaksın" diyerek saldırdı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı:
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı:
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
TSK teröristleri işte böyle vurdu! MSB'den yeni görüntüler...
TSK teröristleri işte böyle vurdu! MSB'den yeni görüntüler...
Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi! 29 hedef vuruldu
Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi! 29 hedef vuruldu