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Şamil Tayyar'dan davul zurna çaldıran Behzat Ç.'ye siyaset tüyoları! Gerçek hayat filmlere benzemez

Türkiye, 9 şehidine ağlarken, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, davullu zurnalı seçim eğlencesi düzenledi. Behzat Ç.'nin Behzat komseri Erdal Beşikçioğlu'na tepki yağarken, AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, "Gerçek hayat, distopik film senaryolarınıza benzemez" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda davul zurna ile karşılandı. Skandal anlarda Beşikçioğlu'nun keyifle partililere eşlik etmesi gözlerden kaçmadı.

CHP Etimesgut belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun ülkemizi yasa boğan şehit haberlerinin üstünden 24 saat bile geçmeden davullu zurnalı seçim çalışmalarına başlaması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Gerçek hayat, distopik film senaryolarınıza benzemez

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar da, "Yönetimine talip olduğunuz toplumu, değerlerini, inancını bilmez, tanımaz, önemsemezseniz eğer…" deyip Beşikçioğlu'na şu tavsiyelerde bulundu:

- Tam Cuma vakti aday tanıtımı yapar, herkesin şehitlerimiz için yas tuttuğu anlarda davul zurna çalarsınız. Gerçek hayat, distopik film senaryolarınıza benzemez.

- Madem başkanlığa talipsiniz, film senaryolarına ayırdığınız vakitten birazcık toplumu tanımaya ayırın. Seçimi kaybetseniz bile kazancınız bu olur.

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