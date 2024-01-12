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Pendik'te ailesine dehşeti yaşattı, eşini metrelerce sürükledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

PENDİK'te aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen çift arasında kavga çıktı. Erkek şahıs eşinin kucağında bulunan ikizlerden birini tutarak araca çekti. Çocuğunu almak isteyen genç kadın aracın hareket etmesiyle yerde sürüklendi. O anlar vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu belirtilen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle erkek şahıs eşinin kucağında bulunan ikiz çocuklardan birini çekerek araca almaya çalıştı.

Çocuğunun kıyafetlerini tutarak geri almaya çalışan genç kadın, eşinin aracı hareket ettirmesiyle yerde sürüklendi. Şahsın kaçırmaya çalıştığı çocuk, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile eşine verildi. Yaşanan o anlar vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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