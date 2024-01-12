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Yol verme kavgasında çılgına döndü cama yumruk atarak böyle patlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol istediği ancak önüne geçemediği yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen otomobil sürücüsü terör estirdi. Otobüs şoförüne küfredip hakaretler yağdıran otomobil sürücüsü, şoförün bulunduğu kapının camını yumruk atarak patlattı, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İlginç olay Alanya ilçesi Okurcalar mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya İstanbul seferini yapmakta olan Bünyamin Kahveci' nin kullandığı 35 PK 516 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün saldırısına uğradı.

Olay, Alanya dan yola çıkan otobüsün Okurcalar Alarahan kavşağında kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında duran 34 BJJ 463 plakalı otomobilden inen ve kimliği belirlenemeyen sürücünün yumruk atarak camı patlattı.

Saldıran sürücü aracına binerek olay yerinden ayrılırken saldırıya uğrayan ve kırılan camın isabet etmesi sonucu yaralanan otobüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yedek kaptan ise olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Yedek kaptan İbrahim Demir, Alanya'dan Antalya istikametine giderken Alarahan kavşağına yaklaştığımız sırada arkamızdan bir araç kornaya basarak yol istedi. Müsait olmadığımız için lambalara kadar onu arkamızda tuttuk, yol verdiğimizde bir anda solumuza geçip küfretti, araçtan inip cama yumruk atıp camı patlattı" dedi.

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