Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan davası başladı! Fatih Terim'in kızı ve damadı salonda

Aralarında spor dünyasının ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen özel Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ile 7 sanık bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.. Birçok isim tanık ve şikayetçi olarak ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, sor dünyasının ünlülüreni milyonlarca dolar dolandırmakla suçlandığı davada bugün ikinci kez hâkim karşısına çıkıyor. Bugün görülecek ikinci duruşmada mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada müşteki olarak ifade verip şikâyetlerini anlatacak.

Bugün başka kimler dinlenecek?

Yine ilk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.

Semih Kaya ve Buse Terim duruşma salonunda

Eski futbolcu Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı adliyeye geldi. Seçil Erzan'ın Denizbank'taki yardımcısı ve hala görevde olan "Seçil bana bir şeyler imzalattı ama ne olduğunu anlamadım" diyen Asiye Öztürk de mahkeme salonunda...

Seçil Erzan için ceza istemi de arttı

Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.