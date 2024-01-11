Kurtlar Vadisi dizisi yıllar öncesinden bildi! Pedofil sapık Epstein, çocukların kanını ünlülere satmış

ABD'de Jeffrey Epstein merkezli skandalda yeni detaylar, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizindeki o meşhur sahneyi akıllara getirdi. Dünyaca ünlü isimlerin adının karıştığı pedofili ve istismar şebekesinin asıl amacının çocuklardan "adrenokrom" hücreli kan alarak zenginlerin ömrünü uzatmak olduğu iddia edildi. Kurtlar Vadisi'nde söz konusu olayın yıllar önce bire bir işlendiği ortaya çıktı. İşte o sahne...

Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Yahudi işadamı Jeffrey Epstein'ın kara kaplı defterinden; Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell başta olmak üzere dünyaca ünlü isimler çıkmıştı. Bir Türk kadının da adı geçtiği skandalda 1999 depremi sonrası kaybolan çocukların söz konusu skandal şebekesi tarafından kaçırıldığı iddiaları da geniş yankı buldu.

Çocuk kanını zenginlere satıyormuş

İsrail istihbaratı MOSSAD adına çalıştığı iddia edilen pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın aynı zamanda çocuklardan aldığı kanları, zenginlere sattığı iddia edildi. "Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanı, zenginlerin ömrünü uzatmak için kullanılıyor.

Ünlü isimler mi kullandı?

0-9 yaş arası çocukların boynundan alınan bu kanı Madonna, George Clooney, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks gibi isimlerin kullandığı iddia ediliyor.

Kurtlar Vadisi'ndeki o meşhur sahne

Dünyayı sarsan skandalla ilgili sosyal medyada dolaşan video ise çok konuşuldu. Yıllarca gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi dizisinde, "Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanının zenginlere satılmasının işlendiği ortaya çıktı.

Diyaloglar kan dondurucuymuş

Kurtlar Vadisi'ndeki çok konuşulan sahnede "Yüce Majesteleri"ni iyileştirmek için çocuk kanı kullanılmasının işlendiği görüldü.

Doktor, "Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek." derken, Arthur ise "Çocuklar ölecek öyle mi?" dedi.

Doktor ise "Onlar, Majestelerine kanlarını vererek ölümsüz olacaklar" yanıtını verdi.