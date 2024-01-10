Kemal Kılıçdaroğlu: İntikam için geldim! Muhammed Nur Nahya'nın 'aday' parodisi olay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle ünlenen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya bu kez de "Cumhurbaşkanı aday belirliyor" başlıklı videosu ile kırdı geçirdi.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya’dan yine çok konuşulan bir paylaşım geldi. Nahyabey lakaplı içerik üreticisi bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayını belirmesini parodileştirdi. Yahya yaptığı parodide, Sinan Oğan ve Kemal kılıçdaroğlu'na da yer verince olanlar oldu.

Sinan Oğan, Kemal kılıçdaroğlu...

Parodide adaylar olarak Sinan Oğan ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer alması herkesi güldürdü. Skeçte, adaylık isteyen Kılıçdaroğlu'nun "İntikam için geldim" demesi de dikkat çekti.

Bu adaylarla çok zor ya...

Skeç Yahya'nın yardımcısına "Bu adaylarla çok zor ya. Benim İstanbul için muradım odur ki..." derken Murat adlı kişinin gelip adaylık kağıdını almasıyla sona erdi.