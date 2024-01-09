Ekrem İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Usta'yı ziyaret etti

Fatih Camii'nde slogan atan kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan cami imamı ve bir cemaat üyesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı ve acil şifalar diledi.

Fatih Camii içerisinde slogan atan Ömer Salgın'ı uyaran cami imamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, şahsın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cami imamı Bilal Erdem'i hastanede ziyaret etti. İmamoğlu X Platformu'ndan ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşırken şunları kaydetti:

"Dün saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamımız Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, sağlık durumu iyi. Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyor, imamımıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum."