İşte Tunahan'ın son hali! Ankara'da başıboş köpekler vücudunu parçalamıştı

Ankara'da başıboş köpek saldırısı sonucu yaşam savaşı veren Tunahan'ın tedavisi devam ediyor, artık Tunahan'ın yüzü gülüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan, günlerce yaşam savaşı vermişti. Bugüne kadar 6 ameliyat geçiren Tunahan’ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Tunahan hasta yağında 10. yaş gününe girdi. Sağlık çalışanları ve ailesi ona sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Neredeyse vücudunun her yeri parçalanan Tunahan'ın tedavisi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Yürümekte zorlandığı görüldü

Yürekleri ağza getiren karenin ardından Tunahan'ın hastane görüntüleri de paylaşıldı.

ATV'nin paylaştığı videoda, vücudunun bazı noktalarının sarılı olduğu görülen küçük çocuğun yürümekte zorlandığı görüldü.