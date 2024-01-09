Halk TV canlı yayınında komünist başkan Fatih Maçoğlu'na saldırdılar

Halk TV yorumcuları, Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy adayı olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na muhalefeti zorladığı gerekçesiyle yüklendiler. Gazeteci Barış Terkoğlu, Maçoğlu'nun Tunceli'de projelerini eleştiren kesimlerin iddialarını gündeme getirdi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy'de Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı olması yankı uyandırdı.

CHP'nin kalesi olarak nitelenen Kadıköy'den aday olması CHP'ye yakın gazetecilerde rahatsızlığa yol açtı.

Halk TV'de "Sözüm Var" programına konuk olan Maçoğlu, gazetecilerin hücumuna uğradı.

Sunucu Payzın, "Ne alakası var. Kadıköy'le Fatih Maçoğlu'nun ne alakası var. İstanbullu değil" yorumunda bulundu.

Payzın "Neden iktidar değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız konusu sosyal medyada tartışılıyor. Taş yerinde ağırdır niye orada kalmıyorsunuz?" dedi.

Barış Terkoğlu da Maçoğlu'nun döneminde eleştiri konusu olduğu iddia edilen projeleri sıraladı.