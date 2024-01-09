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 Ankara’da çevreye rahatsızlık veren grup ile polis arasında arbede çıktı

ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde çevreye rahatsızlık verdikleri iddia edilen grup ile polis arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi Selim Han Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre parkta bulunan bir grup genç çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gruba müdahale etti. Gençlerden oluşan grup, polis ekiplerine direndi. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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