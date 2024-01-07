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YEREL SEÇİMLER 2024

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının yerel seçim şarkısı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yeniden İstanbul" sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısının belli olduğu belirtildi.

Sanatçı Azer Bülbül'ün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de seçim şarkısının klibini "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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