BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
MEDYA

Canlı yayında ölümden döndü! Yediği kuruyemiş sunucu Cansu Canan Özgen'in soluk borusuna kaçtı! İşte o anlar

TV 100'de Cansu Canan Özgen, kendi programının canlı yayını sırasında kuruyemiş yerken az daha boğuluyordu. Özgen'in soluk borusuna kuruyemiş kaçtı. Can Özçelik, Heimlich manevrası ile müdahale ederek sunucu Cansu Canan Özgen'in hayatını kurtardı.

tv100 canlı yayınında korkutan anlar yaşandı. Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında, sunucu ölümden döndü. Cansu Canan Özgen'in hayatını Heimlich manevrası ile gazeteci Can Özçelik kurtardı. 

Canlı yayın sırasında kuruyemiş yiyen programın moderatörü Cansu Canan Özgen'in bir anda öksürmeye başlaması üzerine programın konukları önce su verdi. Ancak durum kötüleşince şaşın kesildi ve araya gidildi. 

Soluk borusuna kuruyemiş kaçtığı belirtilen Cansu Canan Özgen, aranın ardından tekrar yayına döndü ve "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk." dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tuvalette klozet kapağını kaldırdı dehşete düştü polis çağırdı
Tuvalette klozet kapağını kaldırdı dehşete düştü polis çağırdı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Süper Kupa Finali krizinden hemen öncesi! Prova görüntüleri ortaya çıktı: İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve Atatürk resmi sahada
Süper Kupa Finali krizinden hemen öncesi! Prova görüntüleri ortaya çıktı: İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve Atatürk resmi sahada
Katille göz göze gelmek gibi... Antalya'da feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı
Katille göz göze gelmek gibi... Antalya'da feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kenan Yıldız'dan harika gol
Kenan Yıldız'dan harika gol
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı
Horon oynayan temizlik işçisi yüzleri güldürdü!
Horon oynayan temizlik işçisi yüzleri güldürdü!
Kars'ta yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var! İşte kaza anları...
Kars'ta yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var! İşte kaza anları...
Kız öğrenci saniyelerle ölümden kurtuldu şoka girdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kız öğrenci saniyelerle ölümden kurtuldu şoka girdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan duyurdu! Pazar günü açıklanacak
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan duyurdu! Pazar günü açıklanacak