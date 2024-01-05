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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Anayasa Mahkemesi ile 5-6 yıldır görüş ayrılıklarımız var!

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dariesi arasındaki Can Atalay krizi sürerken Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Akarca, "Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararı sonrası yaşanan krize ilişkin konuştu. Akarca, AYM ile 5-6 yıldır bireysel başvurular konusunda sıkıntıları olduğunu söyledi. 

Afyonkarahisar ziyareti sırasında konuştu

Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'yı ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Akarca, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesinin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Akarca şunları söyledi:

Ciddi anlamda derin görüş aykırılıkları var

"Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." 

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