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DÜNYA

Talebi reddedilen sanık hakime saldırdı sandalyeden kürsüye böyle uçtu o anlar gündem oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, hakime saldırdı. Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

Washington Post'un haberine göre, Las Vegas'ta, sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.

Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı.

Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.

Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

Redden'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

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