Mehmet Ali Çelebi'den 'torpil' iddiasına cevap! Adalet Bakan Yardımcısı'na kimin için mesaj attı?

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, cep telefonu üzerinden "torpil istediği" iddia edilenlerle mesajlaşırken kameralara yakalandı. Bakan Yardımcısı Can'ın mesajlaştığı kişilerden birisi de AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çebeli idi. Çelebi, o mesajı ne için attığını ve ataması konusunda yardım istediği kişinin kim olduğunu açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, katıldığı bir toplantıda görevde yükselme sınavı için kendisinden yardım talep edenlerle mesajlaşırken kameralara yakalandı. Fox TV'nin haberine göre; görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne havale ettiği görüldü.

Bakan Yardımcısı Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt vermesi dikkat çekti. Can'a mesaj atanlar arasında AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin yer alması dikkat çekti. Sosyal medyadan gelen tepkilere üzerine Çelebi açıklama yaptı.

Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını...

Mehmet Ali Çelebi, olay olan videoyu paylaşarak kendisini şu sözlerle savundu: "İzmir’den ŞEHİT BABASI R.O.’nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a “Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize!” diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş."

"Şehit cenazesinden çıkıp DEM’lenmeye gidenleri, devletimize işgalci diyen Demirtaş’ı haber yapamayan FoxTV öyle buyurmuş. Yazılı sınavı 89 olan kardeşimizin bize ihtiyacı bile yok. Bir şehit babasının ricasını sadece hassasiyet gösterilmesi için iletmek boynumuzun borcudur! Satırın altında “ŞEHİT YAKINI” da yazıyor ama FOX tilkilik yapıp yayınlamıyor, hatta kapatıyor! İsteyen gazetecilere gösterelim!!!""