İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında peş peşe 2 patlama!

İRAN'ın Kirman kentinde İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yıl dönümünde mezarında düzenlenen anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 73 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda 2 patlama meydana geldi.

Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen iki patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Kirman kentinde meydana gelen iki patlamada ölenlerin sayısının 73'e, yaralı sayısının 170'e yükseldiğini açıkladı.