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DÜNYA

Tokyo Havalimanı'nda facia! Japan Airlines'a ait uçak iniş sonrası alev aldı! İşte o anlar

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da yolcu uçağı iniş yaptığı sırada Sahil Güvenlik uçağıyla çarpıştı. Sahil Güvenlik uçağı parçalanırken, yolcu uçağı alev alev yandı. Yolcu uçağındaki 379 yolcu ve mürettebat kurtarılırken, Sahil Güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i kayıp. İşçe o anların videosu...

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir uçak alev alev yandı. Japonya devlet televizyonu NHK'nin yayınladığı görüntülerde, uçağın pencerelerinden çıkan alevler kaydedildi.

Pistte başka bir uçakla çarpıştı iddiası

Uluslararası haber ajansı AFP  Airbus'ın pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığını duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Tokyo'nun Haneda havaalanındaki piste inen Japonya Havayolları'na ait JAL 516 numaralı uçağın Hokkaido'dan kalktığını, pistte başka bir uçak ile çarpıştığını ve uçağın içinde yolcular olduğunu belirtti.

Sahil Güvenlik uçağında 5 kişi kayıp

Japon Havayolları sözcüsü, Hokkaido'dan gelen uçaktaki 379 kişilik yolcu ve mürettabatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı. 

Ancak yolcu uçağıyla çarpışan ve parçalanan sahil güvenlik uçağındaki 5 sahil güvenlik görevlisinin kayıp olduğu bildirildi. Japon basını, uçaktaki 6 kişiden birinin son anda kaçmayı başardığını aktardı. 

Havalimanı kapatılırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 

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