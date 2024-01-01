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Otomobillere zarar veren adama kırdığı silecekle meydan dayağı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da yılbaşı gecesi sokakta bir kişinin araçların aynasını ve sileceklerini kırdığını gören vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalışınca arbede yaşandı. Kendilerine de saldıran şüpheliyi kırdığı sileceklerle döverek etkisiz hale getiren 2 kişi şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; gece yılbaşı kutlamaları için balkona çıkan vatandaşlar sokakta park halindeki arabalara bir kişinin zarar verdiğini gördü. Araçların aynalarını ve sileceklerini kıran şüpheli vatandaşların uyarılarını dinlemeden araçlara zarar verdi. Şahsın otomobillerin aynalarını ve sileceklerini kırdığı görüldü.

Bunun üzerine dışarı çıkan vatandaşlarla genç arasında önce tartışma çıktı. Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da saldıran şüpheli vatandaşlar tarafından, kırılan arabanın sileceğiyle dövülerek etkisiz hale getirildi.

Şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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