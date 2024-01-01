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DÜNYA

Japonya'da art arda deprem oldu

JAPONYA'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremler sonrası üst üste artçı depremler meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verilirken, 1.5 saatte toplam 9 deprem gerçekleşti. Depremlerde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, deprem anlarına dair görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Japonya Meteoroloji Ajansının açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında art arda depremler oldu. Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Bölge genelinde 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sürdüğü bildirildi. Depremlerin ardından bölge sahilinin farklı bölgelerine son 1,5 saat içinde 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı.

Sarsıntı İşikawa geneli, Japon Denizi kıyısındaki Toyama, Fukui ve Niigata eyaletleriyle başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

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