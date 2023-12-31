Rıdvan Dilmen açıkladı! Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'ye 'Neden Suudi Arabistan" diye sordu, işte aldığı cevap!

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmediği için oynanmayan Süper Kupa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den olay açıklama geldi. Süper Kupa öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında gerçekleşen görüşmeyi ve Erdoğan'ın o sorusunu açıkladı.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmediği için oynanmayan Süper Kupa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gösterdiği tutum sayesinde iptal olan mücadele sonrası gözler Mehmet Büyükekşi'ye çevrilmişti.

Rıdvan Dilmen açıkladı: Erdoğan ile konuştular

Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanma kararının alınmasının ardından Mehmet Büyükekşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yemekte karşılaştığını ifade eden Rıdvan Dilmen, ikili arasındaki geçen konuşmayı aktardı.

Ben kulüplere sordum, kabul ettiler

Konuşmaya Büyükekşi'nin başladığını söyleyen Dilmen, Mehmet Büyükekşi'nin, "Ben kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan ve kaybeden şu kadar alacak dedim. Kulüp başkanları da kabul ettiler. İlk talep onlardan değil benden gitti." şeklinde konuştuğunu söyledi.

Erdoğan: Neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?

Bu konuşma üzerine Recep Tayyip Erdoğan, Büyükekşi'ye, "Türkiye varken neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?" şeklinde soru yöneltiyor...

Erdoğan 'Tamam o zaman' diyor

Erdoğan'ın bu soruna cevap veren Büyükekşi, "İki kulüp de para kazanacağı için böyle bir teklif sunduk ve onlar da kabul etti." dediği ifade edildi. Aldığı bu cevabın ardından Erdoğan'ın da, "O zaman tamam" dediği aktarıldı.

Rıdvan Dilmen'in paylaştığı bu konuşma sosyal medyada gündeme oturdu.