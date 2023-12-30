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Sudiler Fenerbahçe ve Galatasaray uçaklarının kalkmasına izin vermedi! Fox Muhabiri canlı yayında gözaltına alınmak istendi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve Süper Kupa finalinin 'Atatürk' skandalı sonrası iptal edilmesinin ardından, ülkeye dönmeye çalışan iki takımın özel uçaklarına Suudi yönetimi izin vermedi. Bunun üzerine THY, iki takımı almak için yeni uçak gönderdi. Havaalanında bekleyen Fenerbahçeli futbolcuları görüntülemek isteyen Fox Haber ekibi canlı yayında gözaltına alınmak istendi.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesi yaşanan kriz nedeniyle iptal oldu.

Futbolcular sahaya çıkmadı, maç iptal oldu, 

Her iki takımın da sahaya Atatürk pankartı ve ısınma tişörtleri ile çıkmak istemesine Suudi yetkililerden olumsuz yanıt gelince, başlama düdüğü çalmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, isteklerinin kabul edilmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını belirtirken, Suudi Arabistan'ın geri adım atmaması maçın iptaline neden oldu.

Özel uçakların kalkmasına engel oldular

Bunun üzerine Türkiye'ye geri dönmek için havalimanına giden Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerinin uçaklarının kalkışında zorluk çıkarıldı. Havalanında mahsur kalan iki takımın futbolcularını almak için THY yeni uçaklar gönderdi. 

Fox ekibi canlı yayında gözaltına alınmak istendi

Futbolcular havaalanında Türkiye'den gelecek yeni uçağı beklerken, Fox TV ekibi futbolcuları görüntülemek için canlı yayına geçti. Suudi güvenlik güçleri, Fox ekibine müdahale edip gözaltına almak istedi. O anlar canlı yayına yansıdı. 

İndir kamerayı yoksa alacaklar bizi

Fox TV muhabirinin canlı yayına devam eden kameramana “İndir kamerayı yoksa alacaklar bizi” sözleri canlı yayına yansıdı. Bu sözlerden sonra Fox ekibi polis aracına bindirilmeye çalışıldı. Ancak son anda gözaltı kararından vazgeçildi. 

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