Fergio House'a müstehcenlik baskını! Fergio House nedir kimlerden oluşuyor? İşte müstehcen görüntüleri...

İSTANBUL'da ‘Fergio House’ adı altında yapılanan ve sosyal medyadan müstehcen içerikli videolar paylaşan gruba polis baskın yaptı. Müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlandıkları sırada basılan Fergio House nedir? Kimlerden oluşur? 200 milyonluk evi nasıl aldılar? Alık 3 milyon dolar geliri nereden elde ediyorlar? Sosyal medyadan paylaştıkları videolarda neler var? İşte o görüntüler...

Sosyal medya haftalardır onları tartışıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların, müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlandıkları sırada basıldıklarını duyurdu. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu. Peki kimdir bu Fergio House? Kimlerden oluşuyor? 200 milyonluk evlerde nasıl oturuyorlar? Taksim'de sahte dolar dağıtırken ne yapmak istiyorlardı

Türkiye onları Only Fans'a içerik üretip Taksim Meydanı'nda vatandaşlara sahte dolar dağıtırken tanıdı. Ancak onlar kendilerini "Gizemli yapı" olarak tanımlıyor. Peki kimdir bu Fergio House? Nerede yaşıyorlar? Gizemli evlerinde seks partileri mi veriyorlar? Harcadıkları paraların kaynağı ne? İşte cevapları...

-Değeri 200 milyon lira olan evde yaşıyorlar.

- Aylık gelirlerini 3 milyon dolar olarak anlatıyorlar.

- Sürekli maskeli olarak gezip gizem yaratıyorlar.

- Evlerinde kilitli ve içeri girilmesi yasak olan odaları var.

- Evde yaklaşık olarak 35 gencin yaşadığı iddia ediliyor. Bazılarının zorla tutulup tutulmadıkları ise bilinmiyor.

- Fergio House” olarak bilinen bu evde yaşayanlar bu kadar geliri nasıl elde ediyor, vergi veriyorlar mı, kara para aklama olayı var mı, aylık 3 milyon doların kaynağı neresi?

Fergio House nedir?

Fergio House X (Twitter) ve Instagram üzerinden paylaşım yapan bir hesap. Bu hesap üzerinden müstehcen paylaşımlar yapan bir grup olduğu tahmin ediliyor.

Aynı zamanda hesabın biyografisinde "Keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir dünyanın kapıları açılıyor. Lüks ve gizemli bir dünya sizleri bekliyor. +18 yaş sınırı var..." ifadeleri yer alıyor.



Öte yandan Telegram üzerinden de Fergio House ücretli abone olanlara özel paylaşımlar yaptığı biliniyor. Bir topluluk olan Fergio House sosyal medya üzerinden çeşitli etkinlikler için bilet satışı sunmaktadır.

Fergio House'un, yetişkinlere hizmet veren Only Fans üzerinden de müstehcen yayınlar yaptığı belirtiliyor. Kendilerini ilk kez Taksim Meydanı'nda vatandaşlara sahte dolar dağıtarak kamuoyunun önüne açtılar.

Bakın kendilerini nasıl anlatıyorlar

Sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımı yapan ve çeşitli partiler düzenleyen bu grubun aynı zamanda internet siteleri mevcuttur. Fergio House ait sitede ise şu ifadeler yer alıyor: "FergioHouse'da, misafirlerimizin hayal dünyalarında derin izler bırakmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz, arzularınızın en yükseğe çıktığı, cezbedici merakın kalbinizde atışını hissettiğiniz o anlarda, hayatınızın en özel deneyimini sunmaktır."

"Kendi günlük gerçekliğinizden adım atarak FergioHouse'un büyülü kapılarından içeri girdiğinizde, sınırsız eğlence, tutkulu anlar ve kalbinizde heyecan fırtınaları yaratacak deneyimlerle karşılaşacaksınız. Yenilikçi ve sıra dışı bir atmosferde, gizemli bir dünyada, duyularınızı harekete geçirecek bir serüvene davetlisiniz."



Fergio House, sürekli maske ile gezmekle ve kamera karşısına maskelerle çıkmakla ünlendi. Operasonda grubun maskelerine de el konuldu.