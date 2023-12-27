Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Beştepe'de ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına değindi. 36 saatte 54 teröristin yok edildiğini söyleyen Erdoğan, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak." dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, gözaltına alınan Filistinlilerin stadyumda teşhir edilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den farkı var mı?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bildiğiniz gibi bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. İyi olanı başarılı olanı ülkemizin önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek, takdir etmek görevimizdir. Taltif ve takdir edilen her başarı yeni çalışmaların, başarı hikayelerinin önünü açar. TÜBA ve TÜBİTAK ödülleriyle bunu yapmanın gayretindeyiz.

Bilim dünyasına önemli katkılar sunan, gece gündüz demeden çalışan tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum. 77 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Akademi ödüllü bilim insanı sayımız 28'e yükseliyor. Ödül kazanan bilim insanı sayımız 644'e ulaşıyor. 13 telif eserimiz ödül almaya hak kazandı. Ödüllerle birlikte ödül alan eser sayısı 239'a çıkacak.

"Ülkemiz küresel aktör haline geldi"

Yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2024 senesini karşılayacağız. Geride bırakmakta olduğumuz 2023 senesi Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasından dolayı bizim için özel anlamlar ihtiva ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını tamamlayıp yeni asra yelken açarken geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır. Sadece yakın çevresinde değil bölgesinden başlayarak çok geniş coğrafyada nüfuzu artan bir Türkiye gerçeğinden bahsediyorum. Ekonomisiyle, ticaretiyle, teknolojisiyle her alanda elde ettiği başarılarıyla ülkemiz bölgesel oyuncu olmaktan çıkıp küresel aktör haline gelmektedir.

"Menfur terör saldırıları kutlu yürüyüşümüzü durduramaz"

İçinde bulunduğumuz asrın milletin ve devletin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağını bilmenizi istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin.

"36 saatte 54 terörist yok edildi"

Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak. Elbette her başarı gibi Türkiye'nin başarıları da tesadüf değildir. Elde ettiğimiz kazanımların gerisinde yoğun planlama, uygulama süreci vardır. Ülkemizin yıldızının küresel ölçekli yükselmesinde en büyük payın bilim ve teknolojide yakaladığımız ivme olduğuna inanıyorum.

Biz hiçbir zaman kısa vadeli hedefler peşinde koşmadık. İstikbali şekillendirmenin hedefindeyiz. Bu anlayışla 2002'den itibaren ülkemiz sathında bilim, sanayi, teknoloji ekosisteminin geliştirilmesine özel önem verdik. Bilimsel çalışmaların merkezleri olan üniversitelerin sayısını 76'dan 208'e yükselttik. 208 üniversite ile 81 vilayetin 81'inde üniversitelerimiz var. Şu anda üniversitemizin olmadığı bir ilk yok. Mesele ufku yakalayabilmektir. Sadece belli şehirlerde değil, tüm coğrafi bölgelerimizde güçlü araştırma ve geliştirme girişimcilik ekosistemi inşa ettik.

"Bilim insanlarına sahip çıkacağız"

Teknofest'le bu alanda ülkemiz genelinde bir uyanışa vesile olduk. Teknofest kapsamında düzenlediğimiz yarışmalarda seçtiğimiz 3 öğrencimizi Antarktika bilim seferine dahil ettik. TÜBİTAK akademik araştırma geliştirme destek programları kapsamında 31 bin projeye destek sağladı. 68 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması için 47 bin projeye 4 milyar lira destek sağladık. Kritik adımlarla Türkiye'yi bilimsel araştırmalarda 21 yıl öncesine göre çok farklı noktaya taşıdık.

İnanmak, başarmanın yarısı olarak tarif edilir. İnancın olmadığı yerde başarıdan söz edilemez. Ödül takdim edeceğimiz bilim insanlarının başarılarını azmin zaferi olarak gördüğümü özellikle belirtmek isterim. Biz de devlet olarak sizleri desteklemeye gayret ettik. İnşallah bundan sonra da sizlere katkı sunmayı, imkanlarımızı sizler için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Sizler Türkiye için Türkiye Yüzyılı için çalıştıkça hiç endişeniz olmasın, biz de sizin gibi bilim insanlarına sahip çıkacağız.

Fikri ve ilmi boyutu eksik her mücadele yarım kalmaya mahkumdur. Siyasi, ekonomik, diplomatik olarak tam bağımsız Türkiye hedefliyorsak bilimde, teknolojide zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz. Bunun için herkesin tüm yetişmiş insan kaynağımızın desteğine katkısına ihtiyacımız vardır.

Yurtdışındaki bilim insanlarına çağrı

Tüm yetişmiş insan kaynağımızın desteğine, katkısına ihtiyacımız vardır. Akademik ve bilimsel çalışmalarının belirli bir kısmını yurtdışında yapmış, bilgi ve tecrübe kazanmış bilim insanlarımızın ülkelerine dönerek Türkiye'nin kalkınma mücadelesine destek vermeleri çok ama çok önemlidir.

"Bunların Hitler'den farkı var mı?"

Gazze'de 7 Ekim'den beri çoğu çocuk ve kadın 21 binden fazla masumun hayatına malolan İsrail katliamı turnusol görevi gördü. BM'den uluslararası basın kuruluşlarına kadar bu krizde hepsi sınıfta kaldı. Saldırılar başlayalı bugün itibarıyla 80 gün oldu. 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den farkı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu daha zengin. Batı'dan destek alıyor. Bu desteklerle 20 binden fazla Gazzeli'yi öldürdüler. Almanya hala Hitler'in bedelini ödüyor, o yüzden borcu var ve ses çıkaramıyor. Bizim borcumuz yok."