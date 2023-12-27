Bein Sports rezaleti büyüyor! Şansal Büyüka Cüneyt Özdemir'den Bein Sports'a şok suçlamalar!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana derbi maça Icardi'ye yapılan hareket damga vurdu. Yayıncı kuruluş Bein Sport, o anları ekrana getiremedi. Şansal Büyüka Bein Sports'un çöküşünü ve o görüntüyü neden ekrana getiremediğini anlattı. Cüneyt Özdemir'in suçlaması ise daha ağırdı...

Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 22. dakikasında Icardi, Djiku ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalmış yayıncı kuruluş Bein Sports o anları ekranlara verememişti. Bein Sports'a tepki yağarken, yıllarca Digitürk'ü yöneten Şansal Büyüka ve gazeteci Cüneyt Özdemir'den çok dikkat çeken çıkışlar geldi.

Musa Çözen vardı 20 kamerayı birden idare ederdi

Şansal Büyüka, derbi sırasında Djiku ve Icardi’nin pozisyonu sonrası tartışmaların odağı haline gelen Bein Sports’un görüntüleri neden veremediğini şöyle anlattı:

Bein Sport maçları kiralık arabalarla çekiyor. Bir doktor farklı ekiplerle ameliyata girmez. Musa Çözen vardı böyle bakardı 20 kamerayı birden idare ederdi. Hüseyin Kaymaz vardı. Ender Balaban vardı. Bunlar müthiş yönetmenlerdi.

Maçları Suudi bir yönetmen, hurda arabalarla çekiyor...

Kim çekiyor Suudi Arabistan’dan gelen yönetmen. Ender Balaban’ın gidişi bu yüzden kendine yediremedi gitti. Kiralık arabalar hangi ülkeden Portekiz. İki tane külüstür yayın arabası var. Phantom denen bir kamera var. Seyircilere hatırlatırım böyle baktığında, topa vurduğunda çimler havaya kalkardı. Bir futbolcunun alnına şu kadarcık bir çim yapışsa görürdük.

İnsan ve malzeme kalitesinde inanılmaz düşüş

Normal kameralar saniyede 24 kare çeker. Phantom kamera 400 kare çekiyor 400 kare. Şimdi Djiku-Icardi pozisyonunda Phantom kamera devrede olsa saniye saniye ne olduğunu görürsün saniye saniye. Nerede bu phantom kamera sordum soruşturdum çok eskidi arıza yapıyor, herhalde kullanılmıyor. İnsan kalitesinde ve malzeme kalitesinde Bein Sports’un inanılmaz bir düşüş yaşandı.

Bein Sport Türk futbolunu çökertmeyi düşünüyor bile olabilir

Şansal Büyüka'nın anlattıklarını alıntılayan gazeteci Cüneyt Özdemir de, Bein Sports'u yerden yere vurdu. Cüneyt Özdemir, "Bakın Şansal Abi'nin söylediğini ben de farklı bir şekilde değinmiştim. BEİN Türk futbolundan para kazanmayı değil bence çökertmeyi düşünüyor bile olabilir!"