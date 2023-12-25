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MEDYA

Can Ataklı'dan şehit babasına ağır sözler: 'Kimsin lan'

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babasını hedef alarak, "Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kuzey Irak'taki şehitlerini uğurladı. 12 baba ocağına 12 şehit ateşi düştü. Kahraman askerlerin her biri, memleketlerinde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazelerde ise gözyaşları adeta sel oldu...

Acılı aileler ayakta durmakta zor anlar yaşarken, teröre ve destekçilerine de tepki gösterdi.

Şehit babasından tepki...

Bunlardan biri de şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenaze töreninde yaşandı.

Elazığ’daki törende şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum." dedi.

"Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var"

Gösterilen tepkinin ardından şehit babası, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı'nın hedefi oldu.

Ataklı, yaptığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

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