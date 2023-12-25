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DÜNYA

Almanya’da polis, bir Türk’ü sokak ortasında ailesinin gözleri önünde vurarak öldürdü

ALMANYA’nın Mannheim kentinde polis, uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçmiş 49 yaşındaki üç çocuk babası Ertekin Özkan'ı, elinde bıçakla üzerlerine yürüdüğü için 4 kurşunla vurarak öldürdü. Oğlunun vurulmasını izleyen annesi hastanelik oldu.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Mannheim kentinde dün 49 yaşındaki Ertekin Özkan adlı Türk vatandaşı, polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bölgede suç işlendiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, yarı çıplak halde elinde bıçak olan Özkan ile karşılaştı.

Kendilerine doğru adım atınca...

Özkan’ı bıçağı bırakması konusunda uyaran polis, bir süre sonra kendilerine doğru adım atan Özkan’a silahla 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türklere karşı özellikle yapıyorlar

Türk vatandaşları, polisin özellikle Türklere karşı yargısız infaz eylemlerinde bulunduğunu belirterek, bu olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını istediler. Görgü tanıkları polise tepki göstererek, “Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz” dedi.

Alman savcılığı soruşturma başlattı

Baden-Württemberg Kriminal Soruşturma Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamada ise, üç polis memurundan oluşan bir devriyenin Mannheim'ın Schönau bölgesinde kendilerini bıçakla tehdit eden 49 yaşındaki bir kişiyi vurduğu ifade edildi. Baden Württemberg Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karlsruhe Başkonsolosluğu devreye girdi

Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, olayın ardından Mannheim’a giderek emniyet makamlarından bilgi aldı ve taziye evini ziyaret ederek Özkan’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Sezgin yaptığı açıklamada, “Konunun bütün boyutlarıyla takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ruh sağlığı yerinde değildi
Ertekin Özkan’ın kızı, babasının ruh sağlığının yerinde olmadığını, bunun da polisler tarafından bilindiğini söyleyerek, babasının cinayete kurban gittiğini ifade etti. Bölge sakinleri ise Özkan'ın uyuşturucu tedavisi gördüğünü, ancak tekrar uyuşturucuya başladığını belirtti.

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