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2050 yılında sıfır karbon emisyon için tam gaz çalışma! Fatma Şahin: Hedef büyük ama zor değil

Yeşil şehirler planına 2021 yılında katılan Gaziantep’te yerel yönetim, işe şehirdeki kömür kullanımını azaltmak için adımlar atarak başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Hedef 2050 yılında sıfır karbon emisyon. Hedef büyük ama zor değil.” dedi. Sosyal Yardımlaşma’dan destek alan yaklaşık  bin 500 aile kömür kullanımını terk etti ve doğalgaz kullanımına geçti. Aileler sadece abonman ücretini ödüyor, geri kalan tüm masraf belediye tarafından karşılanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de İklim Eylem Planını hazırlayan ilk belediye olma rekorunu elinde bulunduruyor. Fatma Şahin liderliğindeki Büyükşehir belediyesi yönetimi, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını en az yüzde 80 oranında azaltmayı taahhüt etti. Yeşil şehirler planına 2021 yılında katılan Gaziantep’te yerel yönetim, işe şehirdeki kömür kullanımını azaltmak için adımlar atarak başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Hedef 2050 yılında sıfır karbon emisyon. Hedef büyük ama zor değil.” dedi. Sosyal Yardımlaşma’dan destek alan yaklaşık  bin 500 aile kömür kullanımını terk etti ve doğalgaz kullanımına geçti. Aileler sadece abonman ücretini ödüyor, geri kalan tüm masraf belediye tarafından karşılanıyor.

Yarısı çevre bakanlığı yarısı büyükşehir hibe

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeyle ilgili olarak, “Şu anda bizim dağıtılan kömür miktarına baktığımız zaman çok ciddi göç alan bölgelerde kömür dağıtılıyor. Kömür tabii, havayı kirlettiği için çevre bakanımıza gittik. Yarısı çevre bakanlığı yarısı büyükşehir hibe alarak kömür dağıttığımız yerlere doğalgaz sistemi kurduk. Aile bakanlığının vereceği kömür desteğini doğalgaza dönüştürecek bir çalışma yaptık.  Aileler çok mutlu. Herkes bir an önce doğalgaza geçmek istiyor. Biz de yeni hibemizi aldık, bu çalışmayı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. “ dedi.

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