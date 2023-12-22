Sihirli Annem'in Tuğçe'siydi, Damla Ersubaşı itirafıyla şoke etti! Uyuşturucu batağına düştüm

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı gözyaşları içerisinde çektiği videoda itirafıyla şaşırttı. Ersubaşı bir dönem uyuşturucu kullandığını söyledi.

Oyuncu Damla Ersubaşı, çocuk yaşlarda oynadığı Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle şöhreti yakalayan bir isim... Uzun süredir ekranlarda olmayan Damla Ersubaşı, 2016 yılında bir süredir birlikte olduğu işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi.

Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan Ersubaşı ve Keser çifti, 2020 yılında ihanet ve şiddet iddiaları nedeniyle tek celsede boşandı. Olaylı boşanma sonrası Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı hakkında bir takım iddialarda bulunarak velayet davası açtı.

Ersubaşı'nın yasaklı madde kullandığını söyleyen Keser, çocukları Zehra ve Zeynep'in velayetini aldı.

Gözyaşları içerisinde itiraf etti: Bir dönem uyuşturucu batağına düştüm...

Bunun ardından Damla Ersubaşı gözyaşları içerisinde çektiği video ile dikkat çeken itiraflarda bulundu. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Damla Ersubaşı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Bir dönem uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam Mustafa Can Keser'in parasıydı. Beni tehdit etti. Çocuklarımı aldı.'”

Mustafa Keser: Çocuklarım için endişeliyim

Mustafa Can Keser de Söylemezsem Olmaz’a konuştu ve eski eşi Damla Ersubaşı’nın çocuklarına iyi bakamadığını söyledi:

“Şu an istinaf mahkemesinde davamız var. Çocuklarım için endişeliyim. Çocuklar 1 aydır okula gitmiyor, 10 gündür de hastaneden çıkmıyor. Kızlarımı istiyorum, onlara sağlıklı bir hayat kurmaktan başka derdim yok.”