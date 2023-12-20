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Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in kendisine yönelik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in kendisine yönelik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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