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Galatasaray'ın eski Başkanı Burak Elmas'tan şok Hakan Şükür çıkış! 'İsminin silinmesi yanlış'

Galatasaray'ın eski Başkanlarından Burak Elmas, FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. "Görüşlerimiz farklı olabilir fakat Galatasaray'a çok büyük hizmet etti" diyen Burak Elmas, "Mevcut siyasi ortamda hala ortada dolaşan, ismi silinmesi gereken çoğu insanın ismi silinmezken o da -sadece o da değil, birkaç oyuncumuz da- böyle davranmak zorunda kalıyor kulüpte" dedi.

Gazeteci Balçiçek İlter'in, YouTube kanalında konuşan Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas FETÖ davasında firari olan AK Parti eski Milletvekili Hakan Şükür'le ilgili çok tartışılacak açıklamalara imza attı. Hakan Şükür'ün isminin Galatasaray'dan silinmesinin yanlış olduğunu savunan Burak Elmas, "Mevcut siyasi ortamda hala ortada dolaşan, ismi silinmesi gereken çoğu insanın ismi silinmezken o da -sadece o da değil, birkaç oyuncumuz da- böyle davranmak zorunda kalıyor kulüpte" dedi.

Burak Elmas, "Hakan Şükür hakkında ne hissediyorsun?" sorusuna "Çok iyi tanıyorum. Ben yöneticiliğini de yaptım. Görüşlerimiz farklı olabilir fakat Galatasaray'a sahada çok büyük hizmet ettiğini ve çok iyi bir profesyonel olduğunu, iyi bir Galatasaraylı olduğunu ve Galatasaray'ı çok sevdiğini biliyorum." dedi. 

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