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POLİTİKA

Meclis'te gerginlik! Özlem Zengin AK Partili vekillere Genel Kurulu terk ettirdi!

TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik sonrası AK Parti milletvekilleri görüşmeleri terk etti. Özlem Zengin, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın sözleri üzerine söz isteyip alamayınca tüm AK Parti milletvekillerini Genel Kurul salonundan çıkardı. Özcan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'a dönen AK Partililer bir süre kürünün önünde eylem yaptı.

Meclis Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Pomitikalar Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken gerginlik çıktı. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Burcu Köksal'dan söz istedi, ancak alamayınca eliyle işaretler yaparak tüm AK Parti milletvekillerini Genel Kurul'dan çıkardı. 

11 ada 286 kadın cinayeti, 218 şüpheli ölüm

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin kadın ve çocuk yoksulluğunun çözümünden uzak olduğunu öne sürdü. Türkiye'de kadınlar için bir kara düzenin hüküm sürdüğünü savunan Özcan, "Bu düzenin sicilinde şiddet var, yoksulluk var, işsizlik var. Bu yılın 11 ayında 286 kadın cinayeti, 218 şüpheli kadın ölümü yaşandı." dedi.

142 kadın iş cinayetinde öldü

Özcan, kadın cinayetlerinden bahsederken AK Parti sıralarına dönerek, "Sayın vekil gülüyor ama buradan ifade edelim, bu veriler gerçek. 142 kadın iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ayrıca, sosyal devletin boşalttığı alan kadınların görülmeyen emeğiyle doluyor." ifadelerini kullandı.

Özlem zengin 'Biz çıkalım o zaman' dedi ve...

Bu sırada CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Söz talebinin yerine getirilmemesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Biz çıkalım" diyerek, partisinin milletvekillerini elişle işaretler yaparak Genel Kurul Salonu'ndan çıkardı. 

Geri dönüp kürsüde eylem yaptılar

Özcan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından salona dönen AK Parti Grup Başkanvekili Zengin ve beraberindeki partisine mensup milletvekilleri Başkanlık Divanı önünde toplanarak bir süre bekledi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi.

CHP'li Başarır: AK Parti'ye eylemi öğrettik

Aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "21 yılda bir ilke tanıklık yaptık. AK Parti Grubu, kürsü işgalinde bulundu, bir eylem ortaya koydu, inanın gözlerim doldu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'na çok teşekkür ediyorum, AK Parti Grubu'na bile eylem yapabilmeyi öğrettiler." ifadelerini kullandı.

Sizlere rağmen başörtüsü eylemlerini yaptık

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Biz bir defa eylem öğrenecek insanlar değiliz. Ben de arkadaşlarım da başörtüsü eylemlerini sizlere rağmen yapa yapa buraya geldik. Bizim hayatımız eylem." dedi.

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