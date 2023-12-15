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DÜNYA

Toplantı yapılan odaya 3 el bombası attı! Ukraynalı milletvekilinin intihar saldırısı kamerada

UKRAYNA'nın Transcarpathia bölgesinde yaşanan bir olaya ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Keretskovsky köyü meclis binasındaki toplantıya katılarak kapının önünde bir süre bekleyen Ukraynalı bir milletvekili, içeriye 3 adet el bombası attı. Akıllara durgunluk veren olayda vekilin öldüğü iddia edilirken, 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

1 yıldan uzun süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'da yaşanan akılalmaz olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ukrayna'nın Mukachevo bölgesindeki Keretskovsky köy meclisinin binasındaki oturum toplantısı sırasında odaya dalan bir milletvekili elinde tuttuğu el bombalarını yere fırlattı.

Vekil öldü, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı

Kalabalık bir grubun hararetli bir şekilde konuştuğu anlarda odayı havaya uçuran milletvekilinin patlama sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, saldırı sonucu 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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