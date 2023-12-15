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Bakan Yerlikaya duyurdu! Teröristbaşı Karayılan'ın korumalığını yapan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-32 operasyonu kapsamında, terörist Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4 Aralık’ta düzenlenen KAHRAMANLAR-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) SÖZDE yürütme konseyi üyesi Murat KARAYILAN’ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu.

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