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Muş'ta sokak köpekleri 79 yaşındaki kadına böyle saldırdı dehşet anları güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Muş'ta yolda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadın, komşularının yardımıyla kurtarıldı. El ve bacaklarından yaralanan, hastanede tedavisi süren kadının yaşadığı korku dolu anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz salı günü Varto ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi’nde meydana geldi. Medine Kızıltaş (79), yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Köpeklerin saldırısında yaralanan Medine Kızıltaş, kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 

Muş valiliğinden "kuduz değil" açıklaması

Muş Valiliği, Varto ilçesinin Alagöz Mahallesi’nde köpek saldırısına uğrayarak yaralanan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş’ın durumu ve olaya ilişkin açıklama yayınladı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 12.11.2023 tarihinde meydana gelen köpek saldırısında yaralanan kadına kuduz tanısı konulmadığı belirtilerek, “Bugün bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ‘Muş'ta köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın hastanelik oldu’ başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Muş ilimiz Varto ilçesinde yaşayan M.K. isimli kadın evinin önünden komşularına gittiği esnada komşusuna ait olduğu tespit edilen köpeğin ve sokak köpeklerinin saldırısı sonucu sağ baldır ve sağ bileğinden yaralanmıştır. Vatandaşımız, Varto Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkik için Muş Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve aynı gün gerekli tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından tetkikleri yapılan M.K.’de kuduz teşhisine rastlanmamış olup, rutin takibine devam edilmektedir” denildi.

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