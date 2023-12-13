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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir (25) Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde bir şehit yakını, Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel'e tepki gösterdi. Şehit yakını, "Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Emir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş cenaze töreni boyunca şehidin ailesinin yanından ayrılmadı. Şehidin erkek kardeşi ise asker kıyafeti ve abisinin kılıcıyla cenaze töreninde yer aldı.

Şehit cenazesinde Özel’e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir şehit yakını ise Özgür Özel’e tepki gösterdi. Şehit yakını Özel’in saf tutmasının ardından, “Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah” ifadelerini kullandı.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı.

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