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Hatay'da kahreden görüntü! 9 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 9 yaşındaki çocuk bisikletiyle iş makinesinin altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 9 yaşındaki T.H. bisikletiyle giderken iş makinesinin altında kaldı. Sürücü bisikletin ve çocuğun üzerinden geçtikten sonra durabildi.

Çocuğun iş makinasının altında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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