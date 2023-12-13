BIST 7.586
DOLAR 29,06
EURO 31,42
ALTIN 1.853,14
MAGAZİN

Ajda Pekkan: Kalbim Gazze için atıyor!

İstanbul'da düzenlenen “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) töreninde 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum ve Gazze'de savaşın bitmesini diliyorum" dedi.

Harper’s Bazaar tarafından dünyada her yıl düzenlenen “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) töreni Türkiye’de bu yıl ilk defa gerçekleştirildi. İstanbul'daki bir otelde düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Geceye sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Törende 'Yaşam Boyu İkon' ödülünün sahibi olan Ajda Pekkan'dan anlamlı bir konuşma geldi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki göstererek Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum ve Gazze'de savaşın bitmesini diliyorum" dedi. Ajda Pekkan'a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı: Arkadaşlar ben geliyorum...
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı: Arkadaşlar ben geliyorum...
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...
'Kral Mısırcı' sokakta üzerine benzin döküp kendini yaktı! İşte o anlar...
'Kral Mısırcı' sokakta üzerine benzin döküp kendini yaktı! İşte o anlar...
6 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anları kamerada
6 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anları kamerada
İşte Somali Cumhurbaşkanı oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an
İşte Somali Cumhurbaşkanı oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an
Hatay'da kahreden görüntü! 9 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kaldı
Hatay'da kahreden görüntü! 9 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kaldı
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşurken bir anda yere yığıldı
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşurken bir anda yere yığıldı
Faruk Koca hakem döveceğini önceden söylemiş! Olay videoya rağmen TFF 'Fair Play' ödülü vermiş
Faruk Koca hakem döveceğini önceden söylemiş! Olay videoya rağmen TFF 'Fair Play' ödülü vermiş
Bakan Ali Yerlikaya saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti
Bakan Ali Yerlikaya saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti
37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu”nda 39 organize suç yapısı çökertildi
37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu”nda 39 organize suç yapısı çökertildi
Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler sözleri TT oldu! 'Ben tekme yerken gülüyordu'
Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler sözleri TT oldu! 'Ben tekme yerken gülüyordu'