BIST 7.730
DOLAR 29,02
EURO 31,30
ALTIN 1.855,54
SPOR

Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler sözleri TT oldu! 'Ben tekme yerken gülüyordu'

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğraması sonrası istifa edeceği konuşulurken, daha önce Meler'le ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Belözoğlu, "Ben tekme yerken o gülüyordu" demişti.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Ya ben bugün için ne söyleyeyim ki? Ben sadece çok çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Belözoğlu'nun daha önce Halil Umut Meler hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Belözoğlu bir röportajda “Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim, ama Halil Umut Meler, ben tekme yerken gülüyordu.” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Diyanet eski Başkanı Mehmet Görmez: Bugün her Müslüman ülkenin başında bir Cem Sultan var. Onun için Gazze'ye yardımcı olamıyoruz
Diyanet eski Başkanı Mehmet Görmez: Bugün her Müslüman ülkenin başında bir Cem Sultan var. Onun için Gazze'ye yardımcı olamıyoruz
CHP'li Mustafa Sarıgül, Devlet Bahçeli'nin yanına gidip selamlaştı! Bahçeli ne ikram etti?
CHP'li Mustafa Sarıgül, Devlet Bahçeli'nin yanına gidip selamlaştı! Bahçeli ne ikram etti?
Mansur Yavaş, Meral Akşener'e 'size ihtiyacım yok' dedi! İYİ Parti İl Bakanı açıkladı
Mansur Yavaş, Meral Akşener'e 'size ihtiyacım yok' dedi! İYİ Parti İl Bakanı açıkladı
Uslanmaz suçlunun kapkaç anları kamerada!
Uslanmaz suçlunun kapkaç anları kamerada!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 369 tesisin açılışını yaptı! "Su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 369 tesisin açılışını yaptı! "Su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir"
Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti
Bursa'da şok görüntü! Tek erkeği paylaşan iki kadın beraber vurgun yapmaya gitti
İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak Bakan Özhaseki açıkladı
İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak Bakan Özhaseki açıkladı
Canlı yayında birbirlerine girdiler! Akşener 'İzmir kokuyor' derken AK Parti'ye mi muhalefet ediyordu?
Canlı yayında birbirlerine girdiler! Akşener 'İzmir kokuyor' derken AK Parti'ye mi muhalefet ediyordu?
Jandarma paylaştı! Burada bir 'vaşak' var! Görebildiniz mi?
Jandarma paylaştı! Burada bir 'vaşak' var! Görebildiniz mi?
İsrail üçkağıdı! 'Hamas silah bırakıyor' diye çıplak Fiistinlileri oynattılar! Silah bir videoda sağ, diğerinde sol elde
İsrail üçkağıdı! 'Hamas silah bırakıyor' diye çıplak Fiistinlileri oynattılar! Silah bir videoda sağ, diğerinde sol elde
Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest
Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest