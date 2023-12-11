Diyanet eski Başkanı Mehmet Görmez: Bugün her Müslüman ülkenin başında bir Cem Sultan var. Onun için Gazze'ye yardımcı olamıyoruz

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Gazze konusunda çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Görmez, Gazze'nin İsrail zulmünden neden kurtarılamadığıyla ilgili soruya Cem Sultan örneğiyle cevap verdi.

Diyanet eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Filistin’de yaşanan insanlık dramına ve Müslümanların katledişine seyirci kalınmasıyla ilgili, Müslüman ülkelere çok sert eleştirilerde bulundu. Gırnata'da Endülüs medeniyeti yok edilip insanlar katledilirken Osmanlı'nın yardıma gidemediğini hatırlatan Görmez, "Çünkü Papa'nın elinde Cem Sultan esirdi. Bir de yeterli deniz gücümüz yoktu" dedi. Görmez ardından da Gazze ile ilgili şunları söyledi:

"Bugün de iki sorundan dolayı heralde Gazze’ye yardımcı olamıyoruz. Çünkü her Müslüman ülkenin başında bir Cem Sultan var. O Cem Sultanlar da başkalarının elinde esir. Bunu da hepimiz görüyoruz. Ama tarihin bize yüklediği bir vazife var. İnşallah bu muhasarayı ortadan kaldırma gücünü Cenabı Hakk bize versin diyorum.”