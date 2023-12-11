BIST 7.778
DOLAR 29,00
EURO 31,26
ALTIN 1.857,73
POLİTİKA

Canlı yayında birbirlerine girdiler! Akşener 'İzmir kokuyor' derken AK Parti'ye mi muhalefet ediyordu?

İYİ Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Halk TV yayınında birbirine girdi. Özkan, "Muhalefete muhalefet yapmayacağız" deyince Enginyurt, "Meral Hanım 'İzmir'i kokudan kurtaracağız' derken AK Parti'ye mi muhalefet ediyordu?" diye sordu.

Halk TV canlı yayınında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile İYİ Parti İBB Beledi Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan tartıştı. İbrahim Özkan, Meral Akşener'in açıklamalarının önünün ve arkasının kesilerek propaganda yapıldığını söyleyip, Kur'an'dan Nisa Suresi'nin 43. ayetindeki "Sarhoşken namaza yaklaşmayın" ayetini hatırlatınca Cemal Enginyurt, "Maşaallah sen de şimdi Kur'an ayetleriyle Meral Hanım'ın sözlerini benzeterek muhteşem bir örnek verdin. Şu an izleyenler de diyor ki 'Ne güzel bir kardeşimiz. Bak ayeti bile biliyor, Arapça ile cevap verdi' diyecekler..." diye karşı çıktı.

Akşener'in o sözleri İstanbul için değilmiş!

Cemal Enginyurt, "Yav kardeşim sen ne anlatıyorsun" dedikten sonra Altılı Masa toplantısında katılan liderlerin anlattıklarını hatırlatınca İbrahim Özkan ile Enginyurt arasında katıldıkları tartışma çıktı. Akşener'in 'Büyükşehirlerde ulaşım sorunu var' sözlerini hatırlatınca İbrahim Özkan, "O sözler İstanbul'la ilgili değil" dedi.

İzmir'e kokudan kurtaracağız derken AK Parti'yi mi eleştirdi?

Enginyurt, "Gaziantep'i mi kastetti?" diye dalga geçince İbrahim Özkan, “biz muhalefete muhalefet yaparak iktidara gelmeye çalışmıyoruz” dedi. Akşener'in "İzmir'i kokudan kurtaracağız" sözlerini hatırlatan Enginyurt, "Niye ‘İzmir’i kokudan kurtaracağım’ derken AK Parti mi yönetiyordu İzmir’i?” dedi.

Enginyurt, "Kokuyor muydu İzmir?" diye sordu? Özkan ise "kokuyu duymadım" diyerek yanıt verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Jandarma paylaştı! Burada bir 'vaşak' var! Görebildiniz mi?
Jandarma paylaştı! Burada bir 'vaşak' var! Görebildiniz mi?
İsrail üçkağıdı! 'Hamas silah bırakıyor' diye çıplak Fiistinlileri oynattılar! Silah bir videoda sağ, diğerinde sol elde
İsrail üçkağıdı! 'Hamas silah bırakıyor' diye çıplak Fiistinlileri oynattılar! Silah bir videoda sağ, diğerinde sol elde
Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest
Küçük taraftar hem ağladı, hem ağlattı! Beşiktaş yönetiminden büyük jest
Bakan Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz
Bakan Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı'nın Filistin sözlerine tepki: Söyledikleri hikaye
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı'nın Filistin sözlerine tepki: Söyledikleri hikaye
ABD’de şiddetli fırtına ve hortum: 6 ölü!
ABD’de şiddetli fırtına ve hortum: 6 ölü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler! Böyle adalet olur mu! Sokak köpekleri için söz verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler! Böyle adalet olur mu! Sokak köpekleri için söz verdi...
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
Kızılcık Şerbeti dizisinde bomba Dilan Polat göndermesi! Bu parayı reklamdan mı kazanıyorsunuz?
Kızılcık Şerbeti dizisinde bomba Dilan Polat göndermesi! Bu parayı reklamdan mı kazanıyorsunuz?
Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Böyle inat görülmedi! Vanlı gençlerin ‘önce sen geç’ inadı bir saat sürdü, o anlar viral oldu
Böyle inat görülmedi! Vanlı gençlerin ‘önce sen geç’ inadı bir saat sürdü, o anlar viral oldu
 Kocaeli'de TikTok'ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı! 'Her gece canım istiyor...'
 Kocaeli'de TikTok'ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı! 'Her gece canım istiyor...'