Canlı yayında birbirlerine girdiler! Akşener 'İzmir kokuyor' derken AK Parti'ye mi muhalefet ediyordu?

İYİ Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Halk TV yayınında birbirine girdi. Özkan, "Muhalefete muhalefet yapmayacağız" deyince Enginyurt, "Meral Hanım 'İzmir'i kokudan kurtaracağız' derken AK Parti'ye mi muhalefet ediyordu?" diye sordu.

Halk TV canlı yayınında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile İYİ Parti İBB Beledi Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan tartıştı. İbrahim Özkan, Meral Akşener'in açıklamalarının önünün ve arkasının kesilerek propaganda yapıldığını söyleyip, Kur'an'dan Nisa Suresi'nin 43. ayetindeki "Sarhoşken namaza yaklaşmayın" ayetini hatırlatınca Cemal Enginyurt, "Maşaallah sen de şimdi Kur'an ayetleriyle Meral Hanım'ın sözlerini benzeterek muhteşem bir örnek verdin. Şu an izleyenler de diyor ki 'Ne güzel bir kardeşimiz. Bak ayeti bile biliyor, Arapça ile cevap verdi' diyecekler..." diye karşı çıktı.

Akşener'in o sözleri İstanbul için değilmiş!

Cemal Enginyurt, "Yav kardeşim sen ne anlatıyorsun" dedikten sonra Altılı Masa toplantısında katılan liderlerin anlattıklarını hatırlatınca İbrahim Özkan ile Enginyurt arasında katıldıkları tartışma çıktı. Akşener'in 'Büyükşehirlerde ulaşım sorunu var' sözlerini hatırlatınca İbrahim Özkan, "O sözler İstanbul'la ilgili değil" dedi.

İzmir'e kokudan kurtaracağız derken AK Parti'yi mi eleştirdi?

Enginyurt, "Gaziantep'i mi kastetti?" diye dalga geçince İbrahim Özkan, “biz muhalefete muhalefet yaparak iktidara gelmeye çalışmıyoruz” dedi. Akşener'in "İzmir'i kokudan kurtaracağız" sözlerini hatırlatan Enginyurt, "Niye ‘İzmir’i kokudan kurtaracağım’ derken AK Parti mi yönetiyordu İzmir’i?” dedi.

Enginyurt, "Kokuyor muydu İzmir?" diye sordu? Özkan ise "kokuyu duymadım" diyerek yanıt verdi.